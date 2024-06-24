Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Севастополе после ракетной атаки по отдыхающим на пляже со стороны украинской армии. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева был опубликован на официальном портале правительства города.

В соответствии с текстом опубликованного указа, режим чрезвычайно ситуации регионального характера вводится с момента его подписания 23 июня 2024 года и будет действовать до особого распоряжения властей города. ЧС будет действовать на территории города Севастополь. Руководителем по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации был назначен первый заместитель Губернатора города Севастополя Парикин Алексей Николаевич.

Режим ЧС был введен в результате обстрела отдыхающих на пляже в городе Севастополь со стороны ВСУ. Армия Украины нанесла ракетный удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS производства США. Боеприпасы были оснащены кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были уничтожены в воздухе средствами ПВО ВС РФ, а пятая ракета детонировала в воздухе. В результате обстрела ранения получил 151 мирный житель, а четыре человека погибло на месте, включая двоих детей.