Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Телеграм-канале ведомства.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Урожайного, Луговского и Дорожнянки», – заявил начальник пресс-центра группировки «Восток».

По его словам, российская армия нанесла огневое поражение живой силе и бронетехнике 58-й мотопехотной бригады, 21-й бригады национальной гвардии и 123-й бригады территориальной обороны ВС Украины в окрестностях населенных пунктов Времьека, Октябрь и Золотая Нива.

Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами ВС РФ в течение прошедших суток было уничтожено один танк Т-64, две бронемашины, одна САУ «Краб», одна буксируемая гаубица «Мста-Б», одна станция РЭБ и 135 человек личного состава ВС Украины.