В населенном пункте Первомайское группа военнослужащих ВСУ приняла решение сдаться в плен, когда их попытался атаковать украинский же беспилотный аппарат. Об этом рассказал один из пленных, боец Юрий Водян, передает РИА Новости.

Подразделение Водяна была отправлено на штурм российских позиций. Сразу же после высадки на точке на них налетел дрон, что привело к ранению нескольких бойцов. Однако командование запретило проводить их эвакуацию, требуя продолжать штурм.

Бойцы забрались в полуразрушенный дом и спрятались в уголке на втором этаже. Они раздумывали, как выполнить боевую задачу, но на украинских позициях это расценили по-своему. И сразу же запустили FPV-беспилотник, чтобы уничтожить своих сослуживцев.

Увидев, что дрон летит с украинской стороны, военнослужащие ВСУ приняли решение сложить оружие.