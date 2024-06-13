Лидер группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что его семье очень тяжело далась нахлынувшая в 90-х годах популярность. По его словам, ярые фанатки преследовали его везде. А затем решили переключиться на его супругу, угрожали ей физической расправой. Об этом «Рыжий из Иванушек» рассказал во время беседы с журналистами «The Voice».

Певец рассказал, что угрозы поступали не только его жене, но и возлюбленным его коллег. Но с его супругой, по словам артиста, произошел настоящий кошмар. Григорьев-Аполлонов отметил, что дело дошло даже до вызова полиции.

«Был реально кошмар. Маша (жена Григорьева-Аполлонова – ред.) звонит и говорит, что к ней в дверь ломятся и стучатся девчонки, с криками: “мы тебя зарежем, убьем”», – рассказал артист, отметив, что сказал супруге сразу вызывать полицию.

Григорьев-Аполлонов подчеркнул, что такая популярность ему не по душе, так как некоторые поклонницы откровенно говоря перегибали палку. Они проявляли к нему «любовь», что граничила с безумием.