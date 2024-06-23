Глава начальник отдела организации пограничного контроля украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук заявил, что ежедневно из страны пытаются сбежать около 100 военнообязанных.

Он отметил, что в это число вошли украинцы, которые пытаться прорваться через пропускные пункты, используя поддельные документы, и “нелегалы”, переплывающие Тису или пересекающие границу на необорудованных ее участках.

При этом статистика включает в себя граждан, которых удалось поймать при пересечении границы и тех, о ком сообщают соседние государства. Словакия и Польша, к примеру, предоставляют такую информацию, а вот Венгрия принимает “уклонистов”, не заявляя о них Киеву.

Ранее на границе были задержаны авто и микроавтобус, в которых 47 человек пытались незаконно выехать в Молдавию и тем самым сбежать от мобилизации.