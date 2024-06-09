Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж два месяца назад, рассказал в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ бывший супруг звезды Гоша Куценко. Он ограничился лишь этим заявлением и не стал приводить каких-либо подробностей.

Порошину многие считают идеальной женщиной. Она сумела добиться успеха на актерском поприще, несмотря на то, что является многодетной мамой, она все так же великолепно выглядит и чувствует себя счастливой.

С 2018 года Мария совершенно свободна. Именно тогда она распрощалась с супругом Ильей Древновым. Но через несколько месяцев после развода она родила пятого ребенка и поклонники до сих пор продолжают гадать, кто же отец мальчика.

Среди самых распространенных версий – некий бизнесмен-иностранец, а также актер Ярослав Бойко. Однако последний так же, как и сама Порошина, отрицает, что между ними что-то было.

Своим заявлением о тайном замужестве Порошиной Гоша Куценко немного прояснил ситуацию, однако кто является супругом Марии, неизвестно. Сама же она никогда и никому этого не расскажет, так как скрывает подробности своей личной жизни и не выносит ее на широкую публику.