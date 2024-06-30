Избиратели в западных странах выступают против дальнейшей эскалации с Россией, опасаясь выхода ситуации из-под контроля и втягивания Запада в конфликт напрямую. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал немецкий журналист Оливер Горус.

По его словам, растущие рейтинги Мелони, Вилдреса, Кикля, Ле Пен, Орбана, Фаража, Милея и Трампа свидетельствуют о настроениях избирателей. Горус подчеркнул, что в настоящий момент население Европы и Америки выступает против нерегулируемой миграции и дальнейшей эскалации с Российской Федерацией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке французского военного контингента на территорию Украины. При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что украинская армия имеет право наносить удары по российским регионам, применяя западные системы вооружений.