В ночь на 26 июня ВС РФ нанесли сокрушительный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры Одессы. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Он заявил, что в результате атаки серьезные повреждения получило административное здание на территории промышленного предприятия. О каком именно объекте идет речь, не сообщается.

Минувшей ночью один из ударов также пришелся по месту дислокации одного из батальонов ВСУ в Николаеве. Воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

ВС РФ постоянно атакуют военные и промышленные объекты на территории Украины. Также удары наносятся по энергетической инфраструктуре, что привело к выводу из строя большей части тепловых электростанций и практически к блэкатуту в ряде областей.