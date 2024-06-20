Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов напомнил официальным лицам, курирующим строительство объектов инфраструктуры Тихоокеанского флота, об уголовной ответственности за срыв сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Соответствующие кадры общения министра с подчиненными были опубликованы в официальном Телеграм-канале российского оборонного ведомства.

«И только попробуйте не сдать в сроки. … Это будет ваша уголовная ответственность. Так на всякий случай», – заявил Белоусов.

Министр обороны РФ поручил всем ответственным за строительство объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота жестко контролировать соблюдение сроков строительства. По его словам, все казармы для проживания личного состава, хранилища военной техники и вооружений, а также парковые зоны должны быть построены точно в срок.

В соответствии с первым этапом проекта в Приморье должны быть построены 3 казармы, где смогут разместиться до 400 военнослужащих, и столовая, рассчитанная на 1 тысячу посадочных мест, не позднее 1-го декабря 2025 года.