Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ разработать меры по прекращению провокационных полетов американских беспилотников над Черным морем.

“Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО”, – говорится в заявлении военного ведомства.

По информации, имеющейся в распоряжении министерства обороны, беспилотные аппараты ВС США не только проводят разведку, но и наводят высокоточное оружие Украины на объекты на территории России. Именно поэтому нужно разработать меры оперативного реагирования на подобные полеты, заявил Белоусов.

Напомним, что перед каждой атакой на Крым над Черным морем появляются разведывательные дроны и самолеты, которые взлетают с баз НАТО в Италии и на Кипре.