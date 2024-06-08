Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нелюди в составе ВСУ, атаковавшие 7 июня село Садовое в Херсонской области и Луганск, не имеют никакого права на жизнь.

«Все, кто отдавал преступные приказы, все, кто их исполнял, должны за это ответить. И они ответят. У террористов нет права на жизнь. Никакой пощады нелюдям», – цитирует Аксенова РИА Новости.

Глава Крыма выразил семьям погибших соболезнования, пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал после ударов украинских террористов. Он также отметил, что киевский режим продолжает калечить жизни мирных людей в попытке компенсировать свое бессилие на поле боя.

Напомним, по херсонскому селу Садовое прилетели управляемый снаряд и американская ракета РСЗО HIMARS. На данный момент известно о 22 погибших и 15 пострадавших, пятеро из которых в тяжелейшем состоянии.