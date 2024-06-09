Во время обсуждения развития отечественного автомобилестроения в рамках Петербургского международного экономического форума президент Автотора Денис Пак заявил о целенаправленном повышении цен сразу на 35-40% на свою продукцию со стороны руководства АвтоВАЗа.

После подорожания автомобили марки Lada стали конкурировать с машинами из КНР, которые не повышали цены на свою продукцию на российском рынке так резко. По словам работавшего ранее в Минпромторге Дениса Пака, при заключении специнвестконтрактов каждый автомобильный завод в России должен был выпускать продукции для определенной ценовой ниши для исключения конкуренции на внутреннем рынке. Однако резкое повышение цен со стороны руководства АвтоВАЗа нарушило баланс.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ответил на обвинения со стороны Дениса Пака. По его словам, основное увеличение стоимости автомобилей марки Lada пришлось на 2022 год и было вызвано уходом с российского рынка основного партнера компании – автоконцерна Renault. При этом Максим Соколов обвинил руководство Автотора в игнорировании требования к локализации автомобилей, собираемых в России.