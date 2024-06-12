Герой России Расим Баксиков, который входит в состав экипажа легендарного танка “Алеша”, рассказал об основных проблемах американских “Абрамсов” и немецких “Леопардов”.

По его словам, Leopard 2 лучше “Абрамса” и вообще является одним из лучших танков мира. Он быстрый и маневренный, но совершенно не подходит для Украины.

«Они могут быстро ездить, но не на Украине. Они очень тяжёлые, они вязнут. На Украине очень жирная, насыщенная почва. И это, конечно, делает их лёгкой добычей», — пояснил Баксиков.

Как “Леопарды” так и американские танки M1 Abrams вязнут в жирном грунте на Украине. “Абрамсы” плюс к этом еще и оказывают на него непропорциональное давление, что приводит к различным проблемам во время дождя. В результате и те, и другие боевые машины становятся легкой целью для ВС РФ.