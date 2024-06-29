Украинская армия активно перебрасывает подразделения армейского спецназа в граничащие с Белоруссией районы. С соответствующим заявлением в эфире государственного телеканала ОНТ выступил первый замглавы белорусского Министерства обороны, начальник Генштаба Павел Муравейко.

По его словам, в окрестности населенного пункта Овруч, расположенного в Житомирской области, командование ВСУ перебросило подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Поэтому Вооруженные силы Белоруссии были вынуждены перебросить к государственной границе дополнительные подразделения, включая артиллерийские, для своевременного реагирования на возможные провокации.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о переброске в Житомирскую область подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК – организация признана террористической и запрещена в России). Белорусские силовики отчитались об усилении защиты государственной границы в качестве ответных действий.