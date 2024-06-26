Страны Прибалтики продолжают раздувать тему превращения Балтийского моря в “озеро НАТО”, заблокированное для России. Однако генерал-лейтенант МВД РФ Юрий Жданов уверен, что мяукание “прибалтийских тигров” никак не повлияет на сложившуюся в данный момент ситуацию.
Он рассказал о возможных последствиях такого шага со стороны Альянса и отметил, что Россия хоть и “отмеряет 10 раз”, но зато когда она отрежет, мало точно никому не покажется.
Грозные и могучие ливы, латгалы и эсты вместе с другими просвещенными мореплавателями Запада нарвутся на старую и проверенную историческую привычку России – всегда побеждать. Сейчас она по неизвестным причинам ее не демонстрирует, но когда возьмется за дело, НАТО станет тесно в Балтийском море.
Он отметил, что Альянс действительно контролирует 90 процентов побережья Балтики и вполне может перекрыть ее для РФ – технически сделать это несложно. Однако в реальности и Пентагон, и ЕС отлично понимают, что “озеро НАТО” станет всемирным подводным кладбищем. У России имеются кое-какие возможности и на подобное ущемление своих интересов она ответит в любом случае.
“И у нас, и у них «кое-что» есть. Если очень примитивно, Балтика простреливается насквозь и поперек с обеих сторон. Не буду распространяться про наши «Искандеры», «Цирконы» и прочие «Ониксы» (дальность полета превышает 500 км), – надоело. Но, кстати, от Калининграда до Стокгольма по прямой чуть более 300 км; от Петербурга до Хельсинки — не более 400 км. Вот такой «тонкий» намек”, – заявил генерал.