Страны Прибалтики продолжают раздувать тему превращения Балтийского моря в “озеро НАТО”, заблокированное для России. Однако генерал-лейтенант МВД РФ Юрий Жданов уверен, что мяукание “прибалтийских тигров” никак не повлияет на сложившуюся в данный момент ситуацию.

Он рассказал о возможных последствиях такого шага со стороны Альянса и отметил, что Россия хоть и “отмеряет 10 раз”, но зато когда она отрежет, мало точно никому не покажется.

Грозные и могучие ливы, латгалы и эсты вместе с другими просвещенными мореплавателями Запада нарвутся на старую и проверенную историческую привычку России – всегда побеждать. Сейчас она по неизвестным причинам ее не демонстрирует, но когда возьмется за дело, НАТО станет тесно в Балтийском море.

Он отметил, что Альянс действительно контролирует 90 процентов побережья Балтики и вполне может перекрыть ее для РФ – технически сделать это несложно. Однако в реальности и Пентагон, и ЕС отлично понимают, что “озеро НАТО” станет всемирным подводным кладбищем. У России имеются кое-какие возможности и на подобное ущемление своих интересов она ответит в любом случае.