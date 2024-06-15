Эффективность использования истребителей F-16 на Украине будет зависеть исключительно от мастерства и профессионализма киевских летчиков. Ничего волшебного от этих самолетов ждать не стоит, заявил экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес.

По словам генерала, Киев видит в F-16 «чудо-оружие», но ничего волшебного в нем на самом деле нет. Это хороший боевой самолет, открывающий большие возможности для украинской армии, однако воспользоваться ними смогут только хорошо обученные и знающие все тонкости управления пилоты, передает портал «Военное дело».

Ходжес уверен, что во время первых вылетов Воздушные силы Украины потеряют немало истребителей в авариях и катастрофах, но количество потерь будет зависеть от профессионализма летчиков и их способности «сжиться с машиной».