Внезапное исчезновение американского дрона Global Hawk и его странные маневры 5 июня могли стать результатом воздействия извне, считает заслуженный военный летчик России генерал-майор запаса Владимир Попов.

В интервью “МК” он не исключил, что США использовали новую стратегию разведывательных полетов над Черным морем. Также он привел предположения некоторых экспертов о “воздействии на аппарат облучения из глубинного космоса”.

Попов отметил, что подобные трюки с исчезновением беспилотного аппарата с радаром наблюдались не только в среду, но и за два дня до этого. Не исключено, что дрон действительно использует новую тактику – он долетает до заданной точки и отключает ответчик, по которому его можно опознать. Это создает ВС РФ проблемы с идентификацией воздушной цели.

Также причинами могут быть работа береговых систем РЭБ России, которые воздействуют на дроны.

“Не исключено, что беспилотники начали сопровождать электромагнитным излучением системы радиолокационного или радиотехнического противодействия. И получили результат. Противнику пришлось отказаться от продолжения патрулирования. Натовцы считают, что их работа законна, мы считаем, что они работают здесь на птичьих правах, поэтому оказываем воздействие, иногда такое, косвенное. Его доказать тяжело. Они получают отказы или некорректную работу своей навигационной системы передачи сигналов данных и вынуждены уходить молча. Кстати, они не присылают нам ноты протеста. Хотя, по идее, могли бы это сделать”, – пояснил генерал.

Он также отметил, что американцы понимают, что являются пособниками ВСУ и поэтому даже не выражают привычную “глубокую обеспокоенность” из-за воздействия на дроны. ВС РФ также вынуждены весьма деликатно обращаться с беспилотниками и не могут их сбивать, так как территория над Крымом считается западными странами украинской.