Москва опережает Киев не только по количеству производимых беспилотных летательных аппаратов, но также и по их качеству. Об этом в беседе с бывшим украинским депутатом Бориславом Березой заявил экс-генерал ВС Украины Сергей Кривонос.

«Российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные. Что касается их возможности противодействия украинской РЭБ – тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости», – сообщил украинский отставной генерал.

По его словам, в настоящий момент российская армия запускает в зоне проведения специальной военной операции около 1200 беспилотных летательных аппаратов в сутки. При этом еще полгода назад данный показатель составлял от 150 до 200 дронов в сутки. Кривонос отметил, что это свидетельствует о начале серийного производства основных видом ударных и разведывательных дронов для нужд российской армии.

Отставной генерал также добавил, что большая часть украинских дронов не способна эффективно выполнять боевые задачи из-за качественной работы российских систем радиоэлектронной борьбы.