В феврале 2022 года большинство иностранных автомобильных брендов ушли с российского рынка, напомнил гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин. Он отметил, что впустив эти компании на рынок, Россия допустила серьезные ошибки.

Так, крупные зарубежные концерны работали в РФ, не неся фактически никаких финансовых обязательств. Это привело к тому, что после их ухода они ничего не потеряли. При этом даже на те машины, которые до этого собирались в России, у нее не оказалось прав.

Сейчас на складах в Шушарах хранятся двигатели для Toyota RAV4 и Camry, которые остались после ухода японского концерна с рынка. Но использовать 6 000 силовых агрегатов не получается.

Также Когогин похвалил АвтоВАЗ, отметив, что отечественная компания совершила подвиг, сумев восстановить собственное производство.

По мнению гендиректора КАМАЗА, Россия в будущем должно взять за основу сотрудничества с иностранными производителями практически идеальную китайскую модель. Работать на отечественном рынке должны только те компании, которые готовы создавать совместные предприятия с российскими предприятиями, а также вкладывать средства в развитие отрасли. Кроме того, должен быть расчет на локализацию производимых в РФ машин.