Представители разведки США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии обвиняют командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в «агрессивной вербовке» бывших военных летчиков стран Североатлантического альянса. Об этом в своем материале сообщает издание Financial Times.

«Чтобы преодолеть свои недостатки, китайская НОАК активно вербует западных военных талантов для обучения своих авиаторов», – заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Майкл Кейси.

По его словам, командование китайской армии использует частные фирмы по всему миру, чтобы вербовать талантливых западных пилотов для работы в Азии. При этом частные фирмы скрывают свои связи с армией Китая и предлагают новобранцам очень высокие заработные платы.

В последнее время Национальный центр контрразведки и безопасности США вместе со своими партнерами по сети обмена разведывательными данными Five Eyes смогли добиться определённых успехов в предотвращении вербовки западных пилотов китайской армией. Однако командование НОАК улучшает методы вербовки в ответ на противодействие NCSC.