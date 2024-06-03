По сообщению представителей ФСБ России, в Севастополе была задержана группа диверсантов, намеревающихся совершить теракты против Черноморского флота. Российские спецслужбы вычислили агентурную группу, работающую на ГУР Минобороны Украины и СБУ.

«ФСБ России вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ России», – говорится в сообщении.

В представительстве также добавили, что диверсанты планировали совершение терактов также в отношении военных объектов, энергетической и транспортной инфраструктуры полуострова.

Как сообщили в спецслужбе, было задержано пять человек. Отмечается, что ГУР Минобороны Украины и СБУ завербовали этих граждан в Запорожской области. В ходе обысков у них были обнаружены самодельные взрывные устройства, пластиковая взрывчатка британского производства, тротил в количестве 600 граммов, детонаторы и радиоуправляемые механизмы, приводящие в действие взрывные устройства.