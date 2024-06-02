Россия не оставит без ответа очередные шаги Запада по эскалации конфликта, сообщило итальянское издание Il Fatto Quotidiano. Автор публикации Паоло Ферреро отметил, что США и их союзники постоянно говорят о стремлении к миру, но делают все возможное, чтобы затянуть противостояние на Украине.

Именно США начали этот конфликт, расширяя Североатлантический альянс на Восток, устраивая на Украине цветные революции и превращая ее в «анти-Россию», подстрекая Киев грубо нарушать Минские соглашения.

Сейчас они идут на новый виток эскалации, разрешая Киеву наносить удары по территории РФ западным вооружением, а также обсуждая возможный ввод на украинскую территорию натовских войск.

Россия не будет долго терпеть подобные действия, уверен журналист. Она совсем скоро ответит на западную агрессию.