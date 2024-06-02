России не обязательно использовать ядерное оружие в ответ на эскалацию Западом конфликта на Украине, так как у нее в арсенале имеются средства, позволяющие обойтись и без него.

Эмма Эшфорд, представляющая американский Центр Стимсона, в издании Foreign Policy написала, что разрешение Киеву наносить удары по территории России – это явная попытка обострить ситуацию. Однако Россия даже без ядерного оружия сможет жестко ответить на эти действия. Также она обойдется без вступления в прямое противостояние с Альянсом.

Хуже от западной эскалации будет только Украине. Вашингтон, который руководит этим процессов, пытается уравнять силы Киева и Москвы. Однако на деле он лишь в очередной раз демонстрирует всему миру свою глупость.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о разрешении для Киева использовать натовское оружие для ударов вглубь территории России.