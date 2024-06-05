Превосходство России по ударам с воздуха объясняется недостатком бомб, а не большим количеством истребителей, рассказало американское издание Forbes. Авторы публикации назвали «чудо-оружием» планирующие российские ФАБы, которым Киеву нечего противопоставить.

«Чего украинцам явно не хватает, так это достаточного количества бомб», — уверены журналисты.

Напомним, получая от Запада новый вид вооружения, Киев торопится возводить его в ранг «чудо-оружия», но быстро разочаровывается, так как ВС РФ оперативно адаптируются к нему. Россия же использовала старые бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, а также объемно-детонирующие боезаряды ОДАБ-1500. Установка на них модуля планирования и коррекции позволила получить дешевое оружие, с которым средства ПВО Украины не способны что либо сделать.