В распоряжении Киева осталось совсем мало боевых самолетов, но он продолжает держать некоторые из них на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом в своей публикации написал американский эксперт Дэвид Экс.

В издании Forbes он напомнил совсем свежий эпизод, когда дрон-камикадзе «Ланцет» спокойно влетел на аэродром и нанес точный удар по носу штурмовика Су-25. В результате самолет был выведен из строя.

«На видео, снятом высоколетящим российским разведывательным беспилотником, видно, как один из «Ланцетов» устремляется к припаркованному Су-25 и разбивает его вдребезги. Нет никаких доказательств того, что этот «Сухой» был приманкой», — пишет Экс.

Он также добавил, что это не первый Су-25, уничтоженный подобным образом. ВС РФ регулярно бьют по Долгинцево, но Киев не хочет извлекать уроки, а по-прежнему держит на аэродроме свои штурмовики.