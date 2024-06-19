Основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский сообщил, что россияне, которые предпочитают хранить деньги “под матрасом”, в среднем теряют 50 тысяч рублей ежегодно.

Исследование, проведенное его компанией, показало, что почти 80 процентов жителей России предпочитают хранить часть средств в наличке дома “про запас”. 5 процентов не доверяют картам и рассчитываются исключительно наличными. Поэтому в банк они деньги не несут. Еще 10 процентов боятся, что не успеют вовремя снять со сберегательного счета средства, если они вдруг понадобятся срочно.

Также финансист рассказал, что “под матрасами” россияне хранят в среднем 230 тысяч рублей.

“Методология расчета построена на основе объема денег наличных, находящиеся в обороте, и населения старше 18 лет, которые могут делать накопления. В расчет принимался уровень инфляции и средняя ставка по депозитам на текущий момент”, – цитирует Тараповского Gazeta.ru.

При этом опрос показал, что 40 процентов респондентов не считают накоплениями деньги, которые они хранят дома. Они заявляют, что средства просто “должны быть”. 70% россиян, которые хранят некую сумму “под матрасом”, одновременно имеют сберегательный счет в банке.