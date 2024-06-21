Киевский режим готовит наступление, которое станет его финальным шансом. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ждет только “победы”.

На подготовку к “финальному наступлению” главком ВСУ Александр Сырский получил 45 дней. Все это время Киев будет получать американские и британские ракеты ATACMS и Storm Shadow, пишет издание “Царьград” со ссылкой на Telegram-канал Win/Win. Также сообщается о создании “воздушного моста” между Соединенными Штатами и Польшей для переброски на Украину бронетехники. 100 тысяч боевиков ВСУ готовятся к “решающим боям”.

Также танки и БМП будут отправляться из Германии, Италии и Швеции по морю через Болгарию и Румынию.

Киев также разворачивает госпитали в Николаеве, Днепропетровске, Одессе и Харькове. Туда направляются более 2 тысяч медиков из Европы. Источник пишет, что новое наступление – это последний шанс для Сырского показать себя и добиться успеха.