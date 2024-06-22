Подписанное администрацией Джо Байдена двустороннее соглашение о безопасности с Украиной сроком на десять лет втягивает Вашингтон в опосредованный конфликт с Москвой еще больше. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания The Federalist Адам Джонстон.

По его словам, десятилетнее соглашение, подписанное между Киевом и Вашингтоном, приведет к негативным последствиям для США. Международная политика администрации Джо Байдена втягивает Вашингтон и весь коллективный Запад в еще большее противостояние с Россией.

При этом Белый дом рассчитывает, что подписанное соглашение должно стать проводником для вступления Украины в Североатлантический альянс в будущем. По мнению обозревателя издания, возможное вступление Киева в НАТО вызывает опасения на многих уровнях. Джонстон отметил, что Москва рассматривает данный шаг, как «экзистенциальную угрозу в своей адрес». Необдуманные действия западных политиков в итоге могут поставить мир на грань ядерного конфликта.