В трансляции матча-открытия чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии камеры показали на трибунах несколько российских флагов. Один из них ухитрился пронести уроженец Белгорода Василий.

Он рассказал, что у входа на стадион были поверхностные проверки, поэтому флаг никто обнаружить не смог. После этого развернуть его на трибуне было делом нехитрым. На флаге была надпись «Белгород».

Василий не захотел раскрывать свою фамилию, а также не сообщил, из какого он поселка Белгородской области. Но отметил, что там весьма спокойная обстановка.

Также россиянин перед слова своего знакомого из Харькова о том, что украинские фанаты беснуются из-за флагов РФ на трибунах. Но сделать с этим ничего не могут.