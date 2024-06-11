Результаты выборов в Европарламент удивили многих западных политиков. Во Франции распустили парламент, а оппозиция в Германии начала требовать от властей подобного шага.

Победу в Европарламенте одержала Европейская народная партия, представителем которого является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Причем на этот раз партия смогла получить на девять мест больше, нежели в 2019 году.

Второе место занял «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», получив 137 мест. А вот партия Макрона – «Возрождения», входящая в «Обновляя Европу», очень разочаровалась, так как в итоге получено всего 79 мест.

Западные масс-медиа активно сообщают, что Евросоюз теперь вошел в правый поворот, ведь крайне правые партии одержали победу в Австрии, Италии, Франции. В ФРГ и Нидерландах они заняли второе место.

Урсуле фон дер Ляйен по этому поводу можно не волноваться, ведь в центре осталось «большинство за сильную Европу». По ее словам, Европейская народная партия способна перекрыть дорогу крайне правым и левым.