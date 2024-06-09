Через пять дней в Германии стартует чемпионат Европы по футболу, который продлится до 14 июля. Российская сборная к сожалению не появлялась даже в отборочных матчах из-за санкций.

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал пять команд, которые по его мнению будут претендовать на золотые медали Евро-2024.

В названную легендарным футболистом пятерку вошли финалисты прошлого чемпионата Италия и Англия, а также Германия, Испания и Франция. Ловчев уверен, что Евро выиграет одна из этих команд.

Ранее стало известно, что суперкомпьютер Opta назвал главным претендентом на победу англичан. Такого же мнения придерживаются и букмекеры. В список претендентов была также включена Португалия, а вот в повторный успех Италии не верят ни БК, ни компьютер.