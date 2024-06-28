Бюрократические проволочки в Киеве не позволили Таллину направить на Украину отряд саперов для разминирования территории. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление отправленного на Украину для обучения бойцов ВСУ эстонского инструктора Ранно Райдлоо.

По словам инструктора из Эстонии, Таллин подготовил отряд специалистов-саперов для отправки на Украину, однако в Киеве не согласовали данную миссию из-за бюрократических проволочек. Райдлоо отметил, что процесс разминирования территорий на Украине жестко регламентирован. Поэтому иностранным специалистам необходимо проходить отдельную программу для аттестации.

Автор материала отмечает, что эстонские власти ведут переговоры с киевском режимом об отправке на территорию Украины отряда саперов в течение двух последних лет. Однако до сих пор украинская сторона не смогла согласовать все детали. Изначально предполагалось, что эстонские саперы будут работать на территориях, где нет активных боевых действий.