Певец и бизнесмен Эмин Агаларов опубликовал на своей страничке в соцсети совместный со своей 5-летней дочерью Афиной снимок. На фото 44-летний артист сидит за столом, сосредоточив свое внимание на смартфоне, а его дочь сидит у папы на коленях и целует его в висок.

Поклонников Эмина невероятно умилил этот снимок. Они отметили, что артист выглядит рядом с дочерью очень милым и домашним.

“Папино счастье. Чудесная малышка. Какие вы милые”, – написал один из комментаторов.

Эмин женат на модели Алене Гавриловой. В 2018 году пара сыграла очень пышную свадьбу и в том же году Алена родила дочку, которой дали красивое имя Афина. Супруги прожили вместе два года и в 2020 году объявили о разводе. Об этом сообщил сам артист. Он не стал называть точную причину разлада в семье, но отметил, что с его жестким характером очень сложно ужиться любой женщине. В 2024 году стало известно, что пара вновь воссоединилась. А в мае этого года Эмин и Алена Гаврилова вновь официально стали мужем и женой.