37-летняя британская актриса Эмилия Кларк прославилась своей ролью Дейнерис Таргариен в нашумевшем сериале «Игра престолов». Во время съемок сериала у знаменитости возникли серьезные проблемы со здоровьем. У нее произошло кровоизлияние в мозг, причем это случилось дважды.

Как рассказала актриса, для нее болезнь была не так страшна, как осознание того, что ее могут уволить, так как руководство посчитает ее несостоятельной исполнять эту роль в сериале.

«„О Боже, меня уволят?“ Меня уволят, потому что они думают, что я не способен выполнить работу. Я боялась увольнения больше, чем смерти», – поделилась Эмилия своими мыслями в тот момент.

Сейчас Эмилия понимает, что ей удалось не просто выжить, а полностью восстановиться после такой серьезной болезни. С тех пор актриса кардинально поменяла свое отношение к жизни. По ее словам, она настоящий счастливчик, ведь далеко не каждый человек выживает после такого заболевания, не говоря уже о возвращении к полноценной жизни.