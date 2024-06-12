Финал специальной военной операции на Украине не за горами. И для кого-то ее исход будет очень неожиданным, считает звезда проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Она отметила, что по итогам СВО будет образована автономия в составе России, в которую войдут Одесса, Умань и другие города. Однако в Одесскую область спустя несколько лет после спецоперации может потянуться большое количество иностранцев. Прорицательница связывает это со страшной засухой в Европе, из-за которой жители континента будут искать новые места для жизни.

«Одесса по-прежнему будет жемчужиной у моря, где будут жить очень много переселенцев из Европы. И им там будет очень комфортно», – цитирует Кажетту издание «МК».

Также провидица заявила, что Россия останется великой державой, которой была всегда. Западные политики уже сейчас понимают, что РФ лучше не злить и меняют свою антироссийскую риторику. В ближайшем будущем этот процесс существенно ускорится. На Западе отныне будут уважать интересы России и считаться с ними.