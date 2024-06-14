Экономия на любом путешествии вполне возможна, однако для максимального эффекта нужно нестандартно мыслить и действовать, рассказали эксперты в сфере туризма из компании Eurocamp.

Они отметили, что расходы на аренду жилья или номер в гостинице можно разделить с друзьями или родственниками. Также всегда более выгоден вариант с фиксированной ценой за само жилище, а не за количество человек.

Подобрать недорогие авиабилеты и комфортное, но дешевое жилье, поможет отказ от стандартных схем бронирования на неделю или две. Лучше всего вклиниваться между этими периодами, что обеспечит экономию.

Также можно выбирать нужное количество дней для отдыха, чтобы уменьшить расходы, а не пользоваться теми же стандартными схемами на 7-14 дней.

Питаться лучше всего в номере, а не в ресторане. Это моментально устранит львиную долю расходов. Также стоит экспериментировать с разными видами транспорта, чтобы добраться до курорта, сэкономив на дороге.

Наконец, путевки и авиабилеты лучше бронировать заранее, задолго до путешествия. В этом случае они могут обойтись вдвое дешевле.