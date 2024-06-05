Эксперты «ТутНовости» поделились секретами уборки, которыми пользуются горничные и работники клининговых компаний. Порой, даже небольшие хитрости, могут существенно сэкономить силы и время на уборку жилого помещения.

Горничные в отелях всегда начинают уборку с участков комнаты, где чаще всего ходят. Таким образом, место, где больше грязи убирается дважды. Очень важно после использования пылесоса качественно вымыть полы. Мытье полов обычно делается при помощи половой тряпки и обычной воды. В редких случаях используются дополнительные моющие средства для пола. Чаще всего дополнительные моющие средства необходимы для паркета или ламината, чтобы на полах не оставалось разводов от воды.

Самым грязным местом считается ванная комната. Поэтому уборка этого помещения производится в последнюю очередь. В ванной скапливаются болезнетворные бактерии, поэтому важно очень тщательно вымыть душевую кабинку или ванну, унитаз и умывальник. Очень важно вычищать не только смесители, но и отверстия слива, где скапливается грязь и бактерии. Горничные не всегда используют специальные щетки для труднодоступных мест. Это может быть обычная зубная щетка, которая способна отлично справиться с задачей.