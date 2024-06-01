Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов заявил, что Российская Федерация сможет обеспечить зерном нуждающиеся страны, несмотря на майские заморозки, ударившие по сельскохозяйственным зерновым культурам.

По словам экономиста, холода не смогут помешать РФ обеспечить зерном собственный рынок и внешние страны. Урожай зерновых в 2024 году должен составить не менее 100 миллионов тонн. Для внутреннего потребления России необходимо чуть более 80-ти миллионов тонн. Кроме того, остались нереализованные прошлогодние запасы.

Таким образом, по словам эксперта Тихонова, для продовольственной безопасности нашей страны нет никакой угрозы.

«В любом случае соберут не меньше 100 миллионов тонн. Мы научились давать такие показатели даже несмотря на погоду. Наши потребности — чуть больше 80 миллионов», – заверил Тихонов.

Ранее сообщалось о негативном воздействии майских заморозков на будущий урожай садовых культур. Ориентировочно холода привели к потере половины урожая. Национальный плодоовощной союз обратился к властям с просьбой об оказании поддержки для аграриев.