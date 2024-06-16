В Красногоровке, где в настоящий момент идут интенсивные бои, группа украинских боевиков решила сделать выбор в пользу жизни и сдалась в плен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он выложил кадры этого эпизода, на которых видно, что отступающие под натиском ВС РФ военнослужащие ВСУ прячутся в блиндаже. Однако спустя несколько секунд они понимают, что это ничего не даст и принимают решение сложить оружие.

«Наши парни продвигаются вперед и успешно взяли штурмом один из опорников противника. Прятавшиеся в блиндаже «укропы» решили не искушать судьбу и сдались, сохранив себе жизнь», — написал Рожин.

Отмечается, что официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее стало также известно, что звено истребителей-бомбардировщиков Су-34 разгромило командный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации. Сопровождение и прикрытие самолетам обеспечивал многоцелевой истребитель Су-35С.