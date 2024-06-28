Удар по Севастополю наносился американскими ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A. Это кассетные боезаряды, боевая часть которых состоит из 275 шарообразных боевых частей. Причем в каждой из них находится множество мелких вольфрамовых шариков, разлетающихся при взрыве по огромной площади, рассказал “Известиям” военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он пояснил, что в распоряжении ВСУ имеется три разновидности ракет ATACMS. Одна из них предназначается для атак на хорошо укрепленные позиции и имеет осколочно-фугасную боевую часть. Две остальные снабжены кассетами и используются для поражения пехоты на открытой местности.

Также эксперт добавил, что дальность использованных для удара по Крыму ракет составляет около 300 километров.

Напомним, ранее владелец кафе на пляже в Севастополе рассказал, что раны пострадавших при атаке не кровоточили, что очень странно.