Заявление французского президента Макрона о передаче Киеву до конца 2024 года истребителей Mirage 2000-5 является лишь очередной попыткой приободрить украинцев и испугать Россию. Однако характер подобных высказываний давно уже не для кого не является секретом, уверен военный аналитик, полковник запаса Виктор Литовкин.

Он пояснил, что Киеву придется переоборудовать аэродромы под использование французских истребителей, установить командирские вышки и специальные радиолокационные станции, способные “видеть” воздушное пространство на многие километры, переделать взлетно-посадочные полосы. Кроме того, немало времени займет и обучение летчиков, что несложно увидеть на примере F-16, передают “Известия”.

При этом Париж передаст Киеву только 5 истребителей, которые никак не изменят ситуацию для ВСУ. Превосходство ВС РФ в воздухе над Украиной является решающим фактором и такое количество европейских самолетов ничего не дадут.