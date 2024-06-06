Эксперты выдвигают самые различные предположения о том, что ВС РФ собираются дальше делать в Харьковской области. Кто-то считает, что теперь они пойдут на штурм областного центра. Но военный аналитик Виктор Литовкин не согласен с такой точкой зрения.

Он отметил, что в планах ВС РФ может быть освобождение Харькова, однако на штурм города Россия не пойдет никогда. Ведь целью является еще и спасение пророссийски настроенного населения. В ходе штурма может погибнуть большое количество гражданских, поэтому русские войска будут действовать другими методами.

По словам Литовкина, ВС РФ по той же причине не штурмуют и Запорожье – это большой город, в котором располагаются крупные силы противника, поэтому без жертв среди мирных граждан штурм не обойдется. Россия этого не хочет и поэтому может взять мегаполисы в осаду, отрезав боевиков от снабжения. Тогда они будут вынуждены сами сдать города.