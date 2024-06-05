Разрешение наносить удары западным оружием по коренным регионам Российской Федерации и возможный ввод войск НАТО на территорию Украины могут вывести текущий конфликт из-под контроля. Об этом в беседе с корреспондентом издания Figaro заявил французский политик Пьер Леллуш.

По его словам, лидеры западных стран продолжают «играть с двумя затворами», которые могут перевести украинский конфликт в неуправляемое русло постоянно нарастающей эскалации. Эксперт отметил, что речь идет о разрешении наносить удары по коренным регионам Российской Федерации оружием западного производства, а также о возможно вводе войск НАТО на территорию Украины.

«С нами так уже было в Индокитае, во Вьетнаме», – заявил Леллуш.

Французский политик подчеркнул, что Париж все больше и больше затягивает в украинский конфликт. Все началось с поставок вооружений, затем французский президент заявил об отправке военных инструкторов для помощи ВСУ, а следующим шагом может стать прямое участие в конфликте.