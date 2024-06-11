На Украине в ближайшие недели планируется запуск производства КАБов – корректируемых авиабомб. Они могут использоваться Киевом для ударов по аэродромам на территории России, считает руководитель центра ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Эти авиабомбы могут быть применены против любых целей. Это та же бомба, только высокоточная. С их помощью можно атаковать военные и промышленные объекты, укрепления, аэродромы, штабы и склады», – цитирует дипломата портал News.ru.

По мнению Козюлина, для изготовления бомб Киев может задействовать производственные мощности, оставшиеся в наследство от СССР. Они морально устарели, однако Киев использует западные технологии и помощь специалистов США и Европы, поэтому нельзя исключать восстановление и модернизацию этих мощностей.