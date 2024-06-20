Президент России Владимир Путин подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из стран. Герой России, полковник в запасе и военный эксперт Рустем Клупов объяснил в беседе с корреспондентом «МК», почему северокорейские военнослужащие не будут переброшены в зону СВО.

По мнению эксперта, российская армия на сегодняшний день является лучшей в мире, поскольку имеет колоссальный опыт ведения реальных боевых действий. Несмотря на хорошую подготовку северокорейских военнослужащих, их придется готовить заново к условиям современных конфликтов.

Языковой барьер и проблемы со снабжения различных систем северокорейских видов вооружений также не способствуют отправке подразделений армии КНДР в зону СВО. Для отработки навыков взаимодействия российской и северокорейским армиям необходимо сначала провести несколько совместных военных учений. При этом эксперт отметил, что КНДР может оказать помощь России, наладив выпуск качественных боеприпасов на собственных заводах.