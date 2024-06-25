Украинская армия использует оперативные данные, собранные натовскими разведывательными БПЛА, для нанесения ударов по Крыму. Поэтому для предотвращения повторных атак необходимо сбивать разведдроны НАТО над акваторией Черного моря. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, западные страны обладают мощной спутниковой группировкой, способной вести эффективное наблюдение за полуостровом Крым. Однако во время атак дронами и ракетами со стороны ВСУ в небе над Черным морем должен работать «летающий радар» для фиксации работы систем ПВО ВС РФ. Таким образом западная разведка получает актуальную трехмерную карту российской системы обороны.

«Нужно отодвигать и создавать условия невозможности работы беспилотников по мониторингу нашего пространства», – заявил эксперт.

Андрей Клинцевиц отметил, что не обязательно сразу сбивать натовские дроны-разведчики. Во-первых, можно расширить беспилотную зону вокруг Крыма, объявив о проведении военных учений. Также можно воздействовать на натовские беспилотники радиотехническими средствами или банально «обливать их керосином».