Во время официального визита российской стороны во главе с президентом Владимиром Путиным в КНДР министра обороны Андрея Белоусова и главу МИД Сергея Лаврова вывели из переговорного зала из-за нарушения ими правил официального протокола. Об этом в беседе с корреспондентом РБК объяснила руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

«В России мы приглашаем президента в зал, когда все готово, все участники уже в зале. … И это удобно», – объяснила эксперт.

По ее словам, российская делегация действовала по собственным протоколам, которые отличались от принятых в Северной Кореи. В Пхеньяне же принят другой порядок появления официальных лиц в комнате для переговоров. Первыми в зал должны входить главы государств, а министры и другие чиновники занимают свои места, когда первые лица уже успели расположится на своих местах.

Эксперт объяснила, что для избежания подобных инцидентов дипломатическим службам необходимо заранее более детально обговаривать условия официальных протоколов.