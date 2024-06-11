Страны коллективного Запада выбрали путь эскалации в конфликте на Украине, поэтому России необходимо быть готовой к любым провокациям. Об этом в своем материале сообщает портал «Военное дело» со ссылкой на заявление политолога Сергея Караганова.

«Мне кажется, России самой надо давить и ускорять движение по лестнице эскалации и попытаться вразумить наших западных соседей», – заявил эксперт.

По его словам, увеличение градуса эскалации в конфликте на Украине со стороны России позволить наглядно объяснить западным странам, что Россия не собирается отступать от своих целей. Поэтому у западных лидеров будет два выхода из ситуации: либо самостоятельно выйти из украинского конфликта без позора, либо быть разгромленными на поле боя российской армией.

Караганов отметил, что применение ядерного оружия в украинском конфликте весьма вероятно, поскольку данный шаг позволит остановить дальнейшую эскалацию на поле боя и предотвратить третью мировую.