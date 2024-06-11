Французский эксперт в области стратегии и геополитики Сириль де Латтр сообщил агентству ТАСС, что передача Парижем Киеву пяти истребителей Mirage 2000-5 ничего не изменит на поле боя.

Он пояснил, что одна из причин – это слишком малое количество самолетов. Пять истребителей не в состоянии переломить ход противостояния. Кроме того, Россия откроет охоту на них точно так же, как на танки Abrams и Leopard. Поэтому «Миражи» будут быстро уничтожены.

Де Латр сравнили французские истребители с МиГ-29 и отметил, что они почти похожи. Однако российские Су-30 и Су-35 обладают высокой маневренностью на небольших скоростях, оснащаются современными РЛС, позволяющими быстрее обнаруживать противника.

Многое, по словам французского эксперта по авиации, будет зависеть и от мастерства летчиков. У российских пилотов есть огромный опыт участия в воздушных боях, а вот украинские вряд ли смогут быстро освоить управление новым для себя самолетом.