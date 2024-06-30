Киев стягивает войска к белорусской границе несмотря на то, что рассказывает о нехватке личного состава. Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что это такая попытка «вывести Минск из игры».

Он отметил, что Беларусь остается для Киева «костью в горле», поэтому украинские власти не хотят прекращать провокации. Причем на этот раз последствия действия ВСУ могут быть долгосрочными.

Минск остается союзником Москвы, причем на его территории уже размещено ядерное оружие России, что говорит о доверии между двумя странами. Для Киева это весьма серьезная проблема. На Украине хорошо понимают, что расстояние до столицы от белорусских рубежей составляет всего 80 километров.

Киевский режим задействует для провокаций так называемых «оппозиционеров из Белоруссии, а также «Русский добровольческий корпус» (РДК – террористическая организация, запрещенная в России).

«Если они будут так себя вести, раскачивая лодку с белорусами, то горько об этом пожалеют. Думаю, ничего у врага не получится, но нервы он будет трепать», – отметил эксперт.